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| | В России за год сумма взяток выросла почти в три раза до 7 млрд рублей

В России за год сумма взяток выросла почти в три раза до 7 млрд рублей

Сегодня, 17:07
Представители Национального антикоррупционного комитета России заявили о том, что общая сумма взяток в России за 2017 год увеличилась более чем в три раза, если сравнивать аналогичную статистику годом ранее. Соответствующие данные были предоставлены 5 марта.

В России за год сумма взяток выросла почти в три раза до 7 млрд рублей

 

Сообщается, что за минувший год сумма взяток в России составила более 6,7 миллиардов. В 2016 году этот параметр приравнивался 2,3 миллиардам.

Количество коррупционных преступлений в 2017 году, при этом, несколько сократилось. Приведенные данные указывают на то, что год удалось зафиксировать 29,6 тысяч таких нарушений закона. Этот показатель на три тысячи меньше, чем годом ранее.

Наиболее серьезный рост коррупции в минувшем году был отмечен экспертами в Ингушетии, где количество преступлений коррупционного типа возросло более чем на 96%. В тройке лидеров данного антирейтинга также оказались Брянская область и Карачаево-Черкесия, где количество отмеченных преступлений увеличилось на 45%.

Стоит отметить, что в опубликованном в феврале ежегодном рейтинге от организации Transparency International Российская Федерация утратила 16 пунктов по сравнению с прошлым рейтингом по показателю восприятия коррупции в стране. В результате страна оказалась на 135-м месте.
Николай Офицеров
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