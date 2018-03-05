В марте Минфин закупит иностранной валюты более чем на 192 млрд рублей

Сотрудники Минфина намерены направить в марте на закупку иностранной валюты более 192 миллиардов рублей, о чем говорится в официальном сообщении ведомства. Таким образом, объем закупок валюты снижается, если сравнивать с прошлым месяцем, более чем на 100 миллиардов.

Николай Офицеров

Представители Минфина прогнозируют, что объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в марте достигнет отметки в 238 миллиардов рублей. Суммарное отклонение фактически полученных денег от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам февраля составило 45,5 миллиардов рублей, что, в значительной мере, обусловлено более низким объемом экспорта нефти и газа, если брать за эталон прогнозируемые изначально значения.Таким образом, Минфин планирует направить на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке 192,5 миллиарда рублей, о чем говорится в сообщении ведомства. Операции планируется проводить, начиная с 7 марта по 5 апреля. Ежедневный объем покупок будет составлять 9,6 миллиарда рублей.Февральский (с 7 февраля по 6 марта) объем закупок валюты со стороны Минфином побил все рекорды - 298,1 миллиарда рублей. Увеличить закупки Минфину позволила подорожавшая в январе нефть. Самым высоким был объем январских закупок 257 миллиардов рублей.