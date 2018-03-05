«Нафтогаз» требует у «Газпрома» компенсацию за переплату за газ

«Нафтогаз» считает переплаты за газ в марте вынужденными, так как «Газпром» не исполнил свои обязанности по контракту. Компенсировать потраченные средства украинское ведомство намерено за счет российской корпорации. Такое объявление сделал коммерческий руководитель «Нафтогаза» Юрий Витренко в своем Facebook-аккаунте. Он не назвал точной суммы, а только указал, что переплата составила почти 34 процента, предполагается, что это 250 долларов за кубометр. Ранее Витренко заявлял, что за газ из Европы Украине пришлось заплатить в четыре раза больше, чем за топливо с РФ.
Напомним, что в конце прошлой недели «Газпром» заявил о расторжении контрактов с «Нафтогазом».