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| | «Нафтогаз» требует у «Газпрома» компенсацию за переплату за газ

«Нафтогаз» требует у «Газпрома» компенсацию за переплату за газ

Сегодня, 16:01
Для Украины закупка газа у европейских стран обошлась почти на 34 процента дороже, чем у «Газпрома». В связи с этим «Нафтогаз» решил требовать компенсации выплат от российской энергетической корпорации. Об этом возвестил коммерческий директор «Нафогаза» Юрий Витренко.

«Нафтогаз» требует у «Газпрома» компенсацию за переплату за газ

 

«Нафтогаз» считает переплаты за газ в марте вынужденными, так как «Газпром» не исполнил свои обязанности по контракту. Компенсировать потраченные средства украинское ведомство намерено за счет российской корпорации. Такое объявление сделал коммерческий руководитель «Нафтогаза» Юрий Витренко в своем Facebook-аккаунте. Он не назвал точной суммы, а только указал, что переплата составила почти 34 процента, предполагается, что это 250 долларов за кубометр. Ранее Витренко заявлял, что за газ из Европы Украине пришлось заплатить в четыре раза больше, чем за топливо с РФ.

Напомним, что в конце прошлой недели «Газпром» заявил о расторжении контрактов с «Нафтогазом».
Виктория Озерова
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