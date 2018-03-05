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| | Министр экологии Сергей Донской совершил рабочий визит на Красноярскую ТЭЦ-1

Министр экологии Сергей Донской совершил рабочий визит на Красноярскую ТЭЦ-1

Сегодня, 13:21

Второго марта в Красноярск с рабочим визитом по поручению главы государства прибыл лидер Минприроды РФ Сергей Донской. В его рамках управленец приехал на Красноярскую ТЭЦ-1 Сибирской генерирующей компании (СГК), «благословив» ее на экологическую модернизацию. Об этом рассказывает ИА REGNUM.

Министр экологии Сергей Донской совершил рабочий визит на Красноярскую ТЭЦ-1

 

Сообщается, что в запланированные модернизационные мероприятия входит замена трех старых дымовых труб на одну новую, которая высотой превышает предыдущие (это позволит добиться увеличения эффективности рассеивания выбросов). К тому же, все котлы станции будут оснащены электрофильтрами с эффективностью очистки в 99%. В то время, как Сергей Донской находился на ТЭЦ-1, на ней как раз начался демонтаж первой дымовой трубы.

 

Сергей Донской отметил, что Красноярская ТЭЦ-1 включена в перечень предприятий, на которых в будущем году приступят к реализации программы модернизации. По мнению министра, событие за второе марта должно оказать положительное влияние на экологическую ситуацию в городе.



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