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| | Майнеры в Калининградской области могут стать резидентами ОЭЗ

Майнеры в Калининградской области могут стать резидентами ОЭЗ

Вчера, 20:56
Майнеры криптовалют в Калининградской могут стать резидентами особой экономической зоны. Для этого добытчикам криптовалют нужно просто вложить один миллион рублей.

Майнеры в Калининградской области могут стать резидентами ОЭЗ

 

Соответствующую информацию рассказал во время выступления на форуме под названием «Криптосреда» в столице вице-премьер правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков. Он отметил, что майнеры смогут пользоваться льготами резидентов ОЭЗ. Кроме того, он добавил, что как резиденты организации, майнеры будут освобождаться от налоговых сборов на прибыль и на имущество.

Стало известно, что очень скоро в Госдуме появится законопроект, который будет предусматривать создание специальных бирж, позволяющих обменивать криптовалюту на наличные деньги.

Власти области готовы подумать о снижении цены на техническое присоединение для подключения майнинговых ферм до минимума благодаря договоренностям с ресурсоснабжающими компаниями.

Глава области Антон Алиханов ранее заявил, что регион в скором времени может стать огромной фермой майнинга. Стоит отметить, что в регионе успешно функционирует майнинг-отель.
Татьяна Преображенская
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