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| | В Ставрополе отслеживают фирмы с зарплатой ниже прожиточного минимума

В Ставрополе отслеживают фирмы с зарплатой ниже прожиточного минимума

Вчера, 20:49
В Ставрополе произошло заседание межведомственной комиссии по контролю за финансовыми сделками организацией, оплате труда и легализации вознаграждения, полученного за проделанную работу. Информацию об этом сообщают местные СМИ.

В Ставрополе отслеживают фирмы с зарплатой ниже прожиточного минимума

 

Главы компаний отвечали на вопросы представителей власти по поводу задолженности при выплате налога на добавленную стоимость. Комиссия встретилась с менеджментом 20 фирм. Финансовая отчетность этих предприятий заинтересовала экономистов. Сотрудники организаций во время заседания объясняли, почему возникли долги и обещали в установленный срок ликвидировать их. Не меньший интерес представители власти проявили к фирмам, которые имеют хорошую прибыль, но своим сотрудникам выплачивают заработную плату, меньшую прожиточного минимума.

Документы относительно таких компаний отправили в Государственную инспекцию труда. Комиссия намерена продолжить борьбу с нарушениями. Если понадобится, то к проверкам привлекут полицию и налоговую. Такое заявление сделали работники пресс-службы администрации Ставрополя.
Домбровский Сергей
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