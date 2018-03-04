В Ставрополе отслеживают фирмы с зарплатой ниже прожиточного минимума

Главы компаний отвечали на вопросы представителей власти по поводу задолженности при выплате налога на добавленную стоимость. Комиссия встретилась с менеджментом 20 фирм. Финансовая отчетность этих предприятий заинтересовала экономистов. Сотрудники организаций во время заседания объясняли, почему возникли долги и обещали в установленный срок ликвидировать их. Не меньший интерес представители власти проявили к фирмам, которые имеют хорошую прибыль, но своим сотрудникам выплачивают заработную плату, меньшую прожиточного минимума.
Документы относительно таких компаний отправили в Государственную инспекцию труда. Комиссия намерена продолжить борьбу с нарушениями. Если понадобится, то к проверкам привлекут полицию и налоговую. Такое заявление сделали работники пресс-службы администрации Ставрополя.