В Ставрополе отслеживают фирмы с зарплатой ниже прожиточного минимума

В Ставрополе произошло заседание межведомственной комиссии по контролю за финансовыми сделками организацией, оплате труда и легализации вознаграждения, полученного за проделанную работу. Информацию об этом сообщают местные СМИ.

Домбровский Сергей

Главы компаний отвечали на вопросы представителей власти по поводу задолженности при выплате налога на добавленную стоимость. Комиссия встретилась с менеджментом 20 фирм. Финансовая отчетность этих предприятий заинтересовала экономистов. Сотрудники организаций во время заседания объясняли, почему возникли долги и обещали в установленный срок ликвидировать их. Не меньший интерес представители власти проявили к фирмам, которые имеют хорошую прибыль, но своим сотрудникам выплачивают заработную плату, меньшую прожиточного минимума.Документы относительно таких компаний отправили в Государственную инспекцию труда. Комиссия намерена продолжить борьбу с нарушениями. Если понадобится, то к проверкам привлекут полицию и налоговую. Такое заявление сделали работники пресс-службы администрации Ставрополя.