Мексиканский парламент одобрил криптовалюты

Нижняя палата Конгресса Мексики одобрила проект закона о регулировании сектора финансовых технологий. Этот документ включает в себя и положения по крауфдандингу и криптовалюте. В декабре прошлого года документ встретил одобрение в мексиканском Сенате.

Дарья Светозарова

Чтобы закон вступил в силу, его должен подписать президент Мексики Энрике Пенья Ньето. Документ. Отмечается, что в случае принятия законопроекта, будет оптимизирована система борьбы с отмыванием денег и коррупцией. После того, как будут узаконены основные постулаты, центральный банк и мексиканский Минфин в ближайшем будущем приступят к написанию «дополнительных законов».Компания, которая работает в секторе криптовалют, получит перечень предписаний, которые должна неукоснительно выполнять. Законопроект предусматривает повышение степени регуляторной определенности в связи с вопросами крауфдандинга, а также способами расчета криптовалютой, к примеру, биткоином.Есть сведения, что в соответствии с новым законом криптовалютные биржи должны обязательно зарегистрироваться в Банке Мексики как финтехструктура. После этого им предоставят разрешение взаимодействовать с другими финансовыми системами государства.