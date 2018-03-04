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| | Мексиканский парламент одобрил криптовалюты

Мексиканский парламент одобрил криптовалюты

Вчера, 20:31
Нижняя палата Конгресса Мексики одобрила проект закона о регулировании сектора финансовых технологий. Этот документ включает в себя и положения по крауфдандингу и криптовалюте. В декабре прошлого года документ встретил одобрение в мексиканском Сенате.

Мексиканский парламент одобрил криптовалюты

 

Чтобы закон вступил в силу, его должен подписать президент Мексики Энрике Пенья Ньето. Документ. Отмечается, что в случае принятия законопроекта, будет оптимизирована система борьбы с отмыванием денег и коррупцией. После того, как будут узаконены основные постулаты, центральный банк и мексиканский Минфин в ближайшем будущем приступят к написанию «дополнительных законов».

Компания, которая работает в секторе криптовалют, получит перечень предписаний, которые должна неукоснительно выполнять. Законопроект предусматривает повышение степени регуляторной определенности в связи с вопросами крауфдандинга, а также способами расчета криптовалютой, к примеру, биткоином.

Есть сведения, что в соответствии с новым законом криптовалютные биржи должны обязательно зарегистрироваться в Банке Мексики как финтехструктура. После этого им предоставят разрешение взаимодействовать с другими финансовыми системами государства.
Дарья Светозарова
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