Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о

Мнения

Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о "перевыборах Путина"

Известный блогер выразила свою гражданскую позицию относительно предстоящих выборов.

Это уже не модно: С какими трендами в 2018 нужно срочно распрощаться?

От Редактора

Это уже не модно: С какими трендами в 2018 нужно срочно распрощаться?

Чтобы не выглядеть нелепо, стоит прислушаться к некоторым советам.

Сюжеты :

Молодой муж Бабкиной выглядит практически ее сверстником В Москве едва не ограбили квартиру депутата Госдумы Мать футболиста лондонского «Арсенала» осталась без крыши над головой Ученые: Влюбленные легче переносят боль, если держатся за руки Ксении Собчак отомстили за Жириновского У экс-супруги Джигарханяна Цимбалюк-Романовской был еще один тайный роман Все матчи чемпионата Италии отменены из-за смерти защитника «Фиорентины» Давиде Астори На видео снята посадка крупнейшего авиалайнера в шторм в Британии Представитель Гребенщикова просит не «осыпать» семью исполнителя вопросами Умер известный джазовый музыкант Игорь Бурко Настя Каменских выступит на премии «Жара» с лишними килограммами Американец, увидевший Кремль, сошел с ума
| | Валютные резервы Египта достигли рекордного уровня

Валютные резервы Египта достигли рекордного уровня

Вчера, 20:29
В Египте валютные резервы превысили рекордную отметку, которая не преодолевалась уже в течение 30 лет. Египетский Центробанк сообщил, что в сумме валютные запасы Страны Пирамид превысили 42 миллиарда.

Валютные резервы Египта достигли рекордного уровня

 

В коммюнике финансового регулятора отмечается, что только за последний месяц уровень валютного резерва стал больше на четыре миллиарда и четыреста миллионов долларов. Это пополнение обеспечило Египту сумму, которая не достигалась еще с начала 90 годов прошлого столетия. Именно в это время египетский ЦБ стал фиксировать запасы в твердой валюте и готовить отчеты.

Всего полтора года назад валютные запасы Страны Пирамид составляли всего 19 миллиардов. Такие данные были актуальны на конец 2016 года, когда вступило в силу соглашение между Египтом и МВФ. Тогда Каир получил от финансовой организации транш в размере 12 миллиардов долларов. Сегодняшний уровень валютных запасов свидетельствует о том, что Египет пользуется доверием иностранных партнеров и интересен им в плане инвестиций.
Дарья Светозарова
Новости по теме
В сентябре валютные резервы КНР сократились до $3,166 триллиона
В сентябре валютные резервы КНР сократились до $3,166 триллиона

Валютные резервы КНР в сентябре уменьшились на 18,8 миллиарда долларов, и составили, таким образом, 3,166 триллиона долларов. Подобный итог оказался хуже,

Валютные резервы КНР в январе 2016 года сократились на $99,5 млрд
Валютные резервы КНР в январе 2016 года сократились на $99,5 млрд

Валютные резервы КНР за январь 2016 года сократились до 3,23 трлн долларов США. Об этом рассказали на страницах Bloomberg, ссылаясь на информацию

В декабре 2015 года валютные резервы Китая снизились на рекордные $107,9 млрд
В декабре 2015 года валютные резервы Китая снизились на рекордные $107,9 млрд

В декабре минувшего 2015 года валютные резервы Китая, по отчетам, снизились на 107,9 миллиардов долларов. Показатель стал рекордным и может впоследствии

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости