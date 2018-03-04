Валютные резервы Египта достигли рекордного уровня

В Египте валютные резервы превысили рекордную отметку, которая не преодолевалась уже в течение 30 лет. Египетский Центробанк сообщил, что в сумме валютные запасы Страны Пирамид превысили 42 миллиарда.

Дарья Светозарова

В коммюнике финансового регулятора отмечается, что только за последний месяц уровень валютного резерва стал больше на четыре миллиарда и четыреста миллионов долларов. Это пополнение обеспечило Египту сумму, которая не достигалась еще с начала 90 годов прошлого столетия. Именно в это время египетский ЦБ стал фиксировать запасы в твердой валюте и готовить отчеты.Всего полтора года назад валютные запасы Страны Пирамид составляли всего 19 миллиардов. Такие данные были актуальны на конец 2016 года, когда вступило в силу соглашение между Египтом и МВФ. Тогда Каир получил от финансовой организации транш в размере 12 миллиардов долларов. Сегодняшний уровень валютных запасов свидетельствует о том, что Египет пользуется доверием иностранных партнеров и интересен им в плане инвестиций.