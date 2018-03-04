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| | Эксперт рассказал о возможности запрета криптовалют на государственном уровне

Эксперт рассказал о возможности запрета криптовалют на государственном уровне

Сегодня, 15:20
С первого взгляда кажется, что криптовалюты неудобны для государства, поскольку они лишают страну монополии над монетарной политикой и инструментов вмешательства, а также создают дискомфорт, особенно если значительная часть населения державы станет пользоваться ими.

Эксперт рассказал о возможности запрета криптовалют на государственном уровне

 

Сегодня криптовалюты – это капля в море с точки зрения национального регулятора. Для политиков данная тема является отличной возможностью заявить о себе, но она не является важной на рынке «больших игроков» в финансовой сфере. Информационное поле по этому вопросу непрозрачно, им можно манипулировать. Недавно люди слышали сведения о том, что Китай запретит блокчейн. В последствии эти данные оказывались недостоверными. Подобная информация появлялась относительно Таиланда и Северной Кореи. Из-за ложных сведений в обществе возникает паника. Распространители подобных слухов рассчитывают именно на такую реакцию людей и преследуют определенные цели, когда население стран не понимает роль национальных регуляторов относительно криптовалюты.

Эксперт рассказал о возможности запрета криптовалют на государственном уровне

 

Многие государства пытались запретить криптовалюты, но это не привело к положительному результату. Особенно хорошо показать неэффективность вмешательства в данный процесс руководства держав можно на примере Японии. В Стране Восходящего Солнца начали контролировать биткоин из-за краха крупнейшей в мире финансовой биржи. После этого руководители большинства государств пришли к выводу о несомненных преимуществах мягких средств регулировки над жесткими. Данную теорию подтвердили Европейский Союз, Тайвань, Сингапур и Таиланд. Сегодня отдельной державе отказаться от выработанного общего подхода относительно разрешительной позиции к криптовалютам проблематично. Сейчас имеется положительный, но жестко настроенный государственный регулятор.

Эксперт рассказал о возможности запрета криптовалют на государственном уровне

 

На данный момент единственным сектором, позволяющим спорить с разрешительной тенденцией, является рынок неконтролируемых массовых инвестиций ICO. Для стран данная отрасль сравнима с финансовыми пирамидами и прочим мошенничествам. В этом сегменте рынка у государственных регуляторов имеются значительные проблемы. Китай уже запретил ICO, но с ремаркой о продолжении ограничений только до момента создания регулятивной базы. По словам экспертов, скоро люди увидят жесткую, но лояльную регуляцию рынка ICO. Государства не станут запрещать криптовалюту, но разработают методы контроля за данной сферой.
Домбровский Сергей
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