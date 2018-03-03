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| | Акции McDonalds рухнули после "долларового меню"

Акции McDonalds рухнули после "долларового меню"

Вчера, 20:56
По причине негативного маркетингового хода упали акции американской корпорации McDonalds. Об этом свидетельствую данные биржи Нью-Йорка.

Акции McDonalds рухнули после "долларового меню"

 

В настоящий момент цена одной ценной бумаги компании составляет 148,27 долларов. В последний раз на такой незначительной отметке стоимость акции McDonalds была зарегистрирована в мае минувшего года.

Также можно отметить, что в начале нынешнего года цена одной ценной бумаги составляла 178 долларов., после чего она начала сокращаться. Специалисты уточняют, что на отрицательное падение бумаг компании могло повлиять внедрение «долларового меню»: услугу для клиентов, когда человек позволяет оформит ему заказ за 1-3 доллара.
Никита Готский
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