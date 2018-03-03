ФАС может лишить фармакомпанию лицензии за высокие цены на лекарства

ФАС угрожает фармацевтической компании лишением патента на осуществление трудовой деятельности. Это связано с завышенным ценами на лекарства.

Никита Готский

Представители службы предупредили фармакомпанию «АстраЗенека» о возможном лишении лицензии за необоснованно высокие цены на запатентованные фирмой медицинские препараты. Согласно имеющимся данным, по решению ФАС в российское правительство может быть отправлен вопрос, касающийся изъятия права компании на изготовление и продажу двух лекарств, предназначенных для лечения рака.Предупреждение относится к пяти препаратам, созданных при помощи веществ гозерелина и фулверстранта, находящихся под патентом и не имеющих аналогов на отечественном рынке. Если производитель не снизит стоимость лекарств, ФАС аннулирует регистрацию цены, что означает вывод препаратов с рынка.