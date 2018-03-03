Стоимость биткоина превысила 11 тысяч долларов

Снова начал расти курс биткоина. К настоящему моменту цена валюты составила 1,3 тысяч долларов.

Никита Готский

В начале февраля биткоин «порадовал» инвесторов резким снижением курса: менее 6000 американских долларов. Специалисты связали это с политическим курсом ведущих государств мира в области крипторегулирования. К примеру, в данное время на территории Южной Кореи для продажи и покупки биткоина любой трейдер обязуется пройти процесс идентификации при помощи своего счета в банке. Китай намерен в скором времени запретить хождение криптовалюты, а Индия собирается сделать биткион незаконным.В конце зимы электронная валюта снова стала расти, показав стоимость в 11 тыс долларов. На старте весны возник спад после обнародования сведений касательно того, что комиссия по акциям на американских биржах начала исследовать криптовалютный рынок.