«Газпром» разрывает контракт с «Нафтогазом»

«Газпром» принял решение расторгнуть контракт с «Нафтогаз Украины» и больше не поставлять газ на территорию соседнего государства. Это решение руководство «Газпрома» приняло после вынесенного вердикта Cтокгольмским арбитражем.

Пелагея Лебединская

«Газпром» уже начал процедуру расторжения договора с «Нафтогаз Украины» и с 1 марта на территорию соседнего государства поставка газа прекращена. Такому решению посодействовал Стокгольмский арбитраж, который, руководствуясь тяжелым положением в состоянии экономики Украины, все-таки присудил «Газпрому» возместить неустойку «Нафтогаз Украины» в сумме 2,56 миллиарда долларов, по ранее поданному Украиной иском о недопоставке согласованных объемов газа для транзита. Глава «Газпрома» очень возмущен таким решением арбитров и не согласен, чтобы за их счет улучшали состояние экономики Украины.Отметим, что в апреле будут закончены работы по строительству первой нитки магистрали «Турецкий поток», по которой газ России, минуя территориальные земли Украины, будет идти в Турцию и в некоторые страны Европы.