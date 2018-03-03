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| | «Газпром» разрывает контракт с «Нафтогазом»

«Газпром» разрывает контракт с «Нафтогазом»

Сегодня, 13:57
«Газпром» принял решение расторгнуть контракт с «Нафтогаз Украины» и больше не поставлять газ на территорию соседнего государства. Это решение руководство «Газпрома» приняло после вынесенного вердикта Cтокгольмским арбитражем.

«Газпром» разрывает контракт с «Нафтогазом»

 

«Газпром» уже начал процедуру расторжения договора с «Нафтогаз Украины» и с 1 марта на территорию соседнего государства поставка газа прекращена. Такому решению посодействовал Стокгольмский арбитраж, который, руководствуясь тяжелым положением в состоянии экономики Украины, все-таки присудил «Газпрому» возместить неустойку «Нафтогаз Украины» в сумме 2,56 миллиарда долларов, по ранее поданному Украиной иском о недопоставке согласованных объемов газа для транзита. Глава «Газпрома» очень возмущен таким решением арбитров и не согласен, чтобы за их счет улучшали состояние экономики Украины.

Отметим, что в апреле будут закончены работы по строительству первой нитки магистрали «Турецкий поток», по которой газ России, минуя территориальные земли Украины, будет идти в Турцию и в некоторые страны Европы.
Пелагея Лебединская
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