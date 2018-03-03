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| | В России утверждены правила получения образовательных кредитов

В России утверждены правила получения образовательных кредитов

Сегодня, 13:41
Председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым подписаны правила предоставления оплаты образовательных кредитов. С документом можно ознакомиться на сайте правительства.

В России утверждены правила получения образовательных кредитов

 

Правительство Российской Федерации определило и постановило список необходимых документов, которые потребуется предоставлять банку для получения финансовой помощи образовательным организациям. Постановление было на рассмотрении у Министерства образования и науки Российской Федерации и им же внесено.

Размер образовательно кредита будет высчитываться путём определения стоимости образовательных услуг студентов. Пользование кредитом возможно не более десяти лет со времени окончания льготного периода кредитования.
Дарья Дмитриева
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