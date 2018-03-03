В ЦБ поведали о потерях российских банков от кибератак

Артём Сычев, занимающий должность замначальника Главного управления защиты информации и безопасности Центробанка РФ, рассказал о том, что за прошедший год благодаря хакерским атакам злоумышленники сумели похитить 16 копеек на каждую тысячу рублей.

Александр Вест

Сычев заметил, что в минувшем году в Центробанке отметили положительную тенденцию по снижению объёма финансовых средств, которые удаётся похитить хакерам с помощью кибератак, осуществляемых против российских банков. Согласно официальным отчётам ЦБ, в 2016 году на каждую тысячу рублей приходилось 28 копеек, которые похищались злоумышленниками. В прошлом году данный показатель составил лишь 16 копеек на каждую тысячу, что является знаком совершенствования систем кибербезопасности в российских кредитных организациях.Помимо данных статистических показателей, Сычев также заметил, что в российских банках стали фиксировать меньшее количество хакерских атак, осуществляемых с целью хищения финансовых средств.