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| | В ЦБ поведали о потерях российских банков от кибератак

В ЦБ поведали о потерях российских банков от кибератак

Сегодня, 13:11
Артём Сычев, занимающий должность замначальника Главного управления защиты информации и безопасности Центробанка РФ, рассказал о том, что за прошедший год благодаря хакерским атакам злоумышленники сумели похитить 16 копеек на каждую тысячу рублей.

В ЦБ поведали о потерях российских банков от кибератак

 

Сычев заметил, что в минувшем году в Центробанке отметили положительную тенденцию по снижению объёма финансовых средств, которые удаётся похитить хакерам с помощью кибератак, осуществляемых против российских банков. Согласно официальным отчётам ЦБ, в 2016 году на каждую тысячу рублей приходилось 28 копеек, которые похищались злоумышленниками. В прошлом году данный показатель составил лишь 16 копеек на каждую тысячу, что является знаком совершенствования систем кибербезопасности в российских кредитных организациях.

Помимо данных статистических показателей, Сычев также заметил, что в российских банках стали фиксировать меньшее количество хакерских атак, осуществляемых с целью хищения финансовых средств.
Александр Вест
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