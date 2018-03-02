Частные компании России повысят зарплаты сотрудникам в 2018 году

В 2018 году частные компании России надеются существенно поднять зарплаты своим сотрудникам. Такое заключение сделала консалтинговая компания. Индексация заработных плат в частном секторе связана с конкурентоспособностью, которую компании надеются повысить.

Исследования Korn Ferry Hay Group показали, что в текущем году 90% предпринимателей планируют повысить размер заработной платы. В прошлом году таких работодателей было только 41%. Руководство организаций в 2018 году будет получать заработную плату на 20% выше. Средняя индексация выплат составит: 5% - 21% компаний; 5,5% - 69% компаний.Наибольшее повышение зарплаты ожидается в hi-tech бизнесе. Работающим в горнодобывающей отрасли стоит ждать прибавления только на 4%.Главный аналитик Korn Ferry Hay Group утверждает, что зарплаты повысятся благодаря стабилизации в сфере экономики. По итогам 2017 года 21% компаний, принимавших участие в исследовании, превысили план по достижению финансовых показателей.