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| | Голодец объяснила, как повысить зарплаты бюджетникам в регионах

Голодец объяснила, как повысить зарплаты бюджетникам в регионах

Вчера, 20:44
Замглавы правительства РФ Ольга Голодец уверена, что регионы могут изыскать средства на повышения зарплаты бюджетникам. Для этого местным властям достаточно реализовать президентские указы, являющиеся подходящими для этого инструментами.

Голодец объяснила, как повысить зарплаты бюджетникам в регионах

 

По словам чиновницы, приведение в работу указов Владимира Путина поможет повысить уровень заработных плат работникам бюджетной сферы. В качестве положительного примера вице-премьер привела «майские указы» Владимира Путина, по которым регионы живут еще с 2012 года. Они доказали свою действенность при условии четкого выполнения работы и стремлении к выполнению необходимых показателей.

Во время посещения объектов соцсферы в Ленинградской области Голодец сообщила, что по «майским указам» нет ни одного невыполнения ни по медикам, ни по педагогам. При этом член Кабмина не скрывает, что есть определенные трудности, но дан четкий посыл и регионы его воспринимают и стараться выполнять.
Дарья Светозарова
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