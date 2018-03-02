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| | Дорогая провинция: Стоимость квартиры в Воронеже достигает 35 млн рублей

Дорогая провинция: Стоимость квартиры в Воронеже достигает 35 млн рублей

Вчера, 20:47
Как выяснилось, недвижимость в Воронеже является одной из самых дорогих в России – стоимость квартиры в городе может достигать 35 млн рублей. Дороже квартиры только в Ярославле, где за покупку квартиры просят 39,5 млн рублей.

Дорогая провинция: Стоимость квартиры в Воронеже достигает 35 млн рублей

 

Специалисты в рынке недвижимости проанализировали цены на квартиры в РФ и выяснили, где на территории страны наиболее дорогая недвижимость. При анализе не учитывали результаты Санкт-Петербурга и Москвы.

Как оказалось, одна из самых дорогих квартир в Ярославле. За помещение общей площадью 172 кв метра продавец просил 39,5 млн рублей. Вторую позицию в списке наиболее дорогой недвижимости в России занял Воронеж, где за помещение в 229 кв метра покупатель обязан был заплатить 35 млн рублей. Также, недалеко от данной квартиры, предлагалась к покупке еще одна – ее площадь 180 кв метров, а стоимость 18 млн рублей. При этом, как отметили аналитики, обе квартиры не были расположены в фешенебельном районе города и соседствовали с «развалюхами».
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