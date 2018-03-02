Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

«Товарищи, это дно»: Ольга Бузова прокомментировала пополнение в семье Тарасовых Facebook прекращает эксперименты над пользователями Хоккеист Кирилл Капризов подарил Галустяну клюшку, принесшую команде победу «Искал собаку, а нашел кобру» или как москвич с женой имущество делил Ученые нашли древний папирус с историей о спасении котенка Порошенко призвал украинцев к единению для разрушения «сценария России» Марию Кохно раскритиковали за вываливающуюся грудь на встрече с мамой Андрей Леонов трогательно рассказал о своем прославленном отце Учёные раскритиковали одну из самых модных диет Зрители ТВ-шоу разглядели в небе инопланетян Янукович рассказал, кто ему помогает деньгами в России Метод навального: В Первоуральске провалилась уборка снега по новому методу
| | В 2017 году зарплата в Минздраве возросла на 2,4%

В 2017 году зарплата в Минздраве возросла на 2,4%

Вчера, 20:42
Зарплата чиновников Роспотребнадзора и Минздрава выросла за последний год, а в Росздравнадзоре снизилась. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В 2017 году зарплата в Минздраве возросла на 2,4%

 

Лидируют среди медицинских ведомств Роспотребнадзор, там средняя зарплатам чиновников в минувшем году составила 85,2 тысячи рублей, поднявшись за 12 месяцев на 11,4%. В 2016 году она составляла 76,5 тысячи рублей и являлась самой низкой. Средняя получка представителей Минздрава в прошедшем году составила чуть более сотни тысяч рублей. Два года назад она была на 2,4% меньше 97,6 тысяч.

Средние заработки в Росздравнадзоре снизились почти на 3%. Работники этого учреждения в прошедшем году получали 81,2 тысячи, в ведомстве трудятся 216 сотрудников. В 2017 году зарплата в региональных правительственных ведомствах была средней по Москве.
Никита Готский
Новости по теме
Средняя зарплата госслужащих в первом полугодии выросла на 3,5%
Средняя зарплата госслужащих в первом полугодии выросла на 3,5%

Среднемесячная зарплата чиновников РФ в первом полугодии 2016 года составила 99,9 тысячи рублей. Это на 3,5% больше, чем в том же периоде 2015 года. 

Росстат: В 2015 году средние зарплаты федеральных чиновников увеличились на 2%
Росстат: В 2015 году средние зарплаты федеральных чиновников увеличились на 2%

В отчете аналитиков Росстата указывается, что в 2015 году средняя зарплата госчиновников стала выше на 2% и составила 111,3 тысячи рублей. В конце декабря 2015

Средняя зарплата российских федеральных чиновников за 2014 год превысила 100 тыс рублей
Средняя зарплата российских федеральных чиновников за 2014 год превысила 100 тыс рублей

Согласно опубликованной статистике на официальном сайте агентства Росстат, среднегодовая заработанная плата российских федеральных чиновников за прошлый год

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости