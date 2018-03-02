В 2017 году зарплата в Минздраве возросла на 2,4%

Зарплата чиновников Роспотребнадзора и Минздрава выросла за последний год, а в Росздравнадзоре снизилась. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Никита Готский

Лидируют среди медицинских ведомств Роспотребнадзор, там средняя зарплатам чиновников в минувшем году составила 85,2 тысячи рублей, поднявшись за 12 месяцев на 11,4%. В 2016 году она составляла 76,5 тысячи рублей и являлась самой низкой. Средняя получка представителей Минздрава в прошедшем году составила чуть более сотни тысяч рублей. Два года назад она была на 2,4% меньше 97,6 тысяч.Средние заработки в Росздравнадзоре снизились почти на 3%. Работники этого учреждения в прошедшем году получали 81,2 тысячи, в ведомстве трудятся 216 сотрудников. В 2017 году зарплата в региональных правительственных ведомствах была средней по Москве.