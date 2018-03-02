Лукашенко назвал повышение цен огромной проблемой для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время последнего заседания назвал повышение цен на продукты питания глобальной проблемой номер один для граждан его страны.

Пелагея Лебединская

В четверг состоялось заседание правительства, на котором Александр Лукашенко заслушивал данный ему отчет. После президент Белоруссии заявил, что повышение цен на продукты является огромной проблемой для населения. Людям нет никакого дела до инфляции в стране, они делают выводы по ценам на продукты питания. Если народу к этим ценам добавить оплату коммунальных услуг, то они окажутся в тяжелом финансовом положении, а этого допускать нельзя. Лукашенко приказал правительству увеличить этой весной людям среднюю заработную плату до 1 000 белорусских рублей, это больше чем 500 долларов.Отметим, что Александр Лугашенко недавно заявил, что граждане его страны хоть и не живут в роскоши, но и не бедствуют. Он за своих людей сможет постоять и не потерпит никакой вооруженной агрессии.