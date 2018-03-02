За неделю богатейшие люди по всему миру потеряли 128 миллиардов долларов

Пятьсот главных богатых людей по всему миру с начала недели потеряли боле 128 миллиардов долларов. Причиной этого является внезапное падение фондового рынка США. Информацией об этом поделились представители Bloomberg. Больше всего ситуация на рынке сказалась на миллиардерах США, они лишились более 55 миллиардов долларов.

Николай Офицеров

Наибольший ущерб был нанесен главе инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррену Баффету, а также основателю Facebook Марку Цукербергу. Оба они лишились по 3,7 миллиарда долларов. Генеральный директор компании Alphabet Ларри Пейдж, а также один из создателей Google Сергей Брин потеряли приблизительно по 3 миллиарда. Замыкает пятерку Амансио Ортега, владелец одежного бренда Zara. Он потерял более 2,5 миллиардов.Накануне американские биржи закрыли торги заметным снижением на фоне новостей, связанных с тем, что в Соединенных Штатах будут введены ввозные пошлины на сталь и алюминий. В результате параметры индекса широкого рынка S&P 500 упали почти на 1,4%. Обозначенный параметр оказался значительно ниже своего скользящего среднего значения за минувшие сто дней.Промышленный индекс Dow Jones потерял более 1,68 процента и опустился ниже отметки в 25 тысяч пунктов. В феврале он уже терял 4,6%. В номинальном отношении это стало рекордным дневным падением за всю историю.