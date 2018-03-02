За неделю богатейшие люди по всему миру потеряли 128 миллиардов долларов

Наибольший ущерб был нанесен главе инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррену Баффету, а также основателю Facebook Марку Цукербергу. Оба они лишились по 3,7 миллиарда долларов. Генеральный директор компании Alphabet Ларри Пейдж, а также один из создателей Google Сергей Брин потеряли приблизительно по 3 миллиарда. Замыкает пятерку Амансио Ортега, владелец одежного бренда Zara. Он потерял более 2,5 миллиардов.
Накануне американские биржи закрыли торги заметным снижением на фоне новостей, связанных с тем, что в Соединенных Штатах будут введены ввозные пошлины на сталь и алюминий. В результате параметры индекса широкого рынка S&P 500 упали почти на 1,4%. Обозначенный параметр оказался значительно ниже своего скользящего среднего значения за минувшие сто дней.
Промышленный индекс Dow Jones потерял более 1,68 процента и опустился ниже отметки в 25 тысяч пунктов. В феврале он уже терял 4,6%. В номинальном отношении это стало рекордным дневным падением за всю историю.