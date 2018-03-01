Дмитрий Кобылкин сообщил о подписании распоряжения, обуславливающим начало концессии для строительства СШХ

В
ходе своего рабочего визита в Ноябрьске губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин
поделился с журналистами важной информацией. Дело в том, что на прошлой неделе
глава российского правительства Дмитрий Медведев поставил подпись под
соглашением о начале концессии для строительства Северного широтного хода
(СШХ). Об этом сообщает «Север-пресс».
Условиями
проекта СШХ предусмотрено создание железнодорожной магистрали в ЯНАО. Она
позволит связать между собой западную и восточную части автономного округа,
Северную железную дорогу и Свердловскую. Протяженность ветки составит 707
километров. Проект координируется Росжелдором. Прогнозируемый объем перевозок по
магистрали должен составить 23,9 миллиона тонн. Добавим, что это первый случай
в отечественной железнодорожной практике, когда строительство осуществляется на
условиях концессии.