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| | Дмитрий Кобылкин сообщил о подписании распоряжения, обуславливающим начало концессии для строительства СШХ

Дмитрий Кобылкин сообщил о подписании распоряжения, обуславливающим начало концессии для строительства СШХ

Сегодня, 15:00

В ходе своего рабочего визита в Ноябрьске губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин поделился с журналистами важной информацией. Дело в том, что на прошлой неделе глава российского правительства Дмитрий Медведев поставил подпись под соглашением о начале концессии для строительства Северного широтного хода (СШХ). Об этом сообщает «Север-пресс».

 

Дмитрий Кобылкин сообщил о подписании распоряжения, обуславливающим начало концессии для строительства СШХ

Условиями проекта СШХ предусмотрено создание железнодорожной магистрали в ЯНАО. Она позволит связать между собой западную и восточную части автономного округа, Северную железную дорогу и Свердловскую. Протяженность ветки составит 707 километров. Проект координируется Росжелдором. Прогнозируемый объем перевозок по магистрали должен составить 23,9 миллиона тонн. Добавим, что это первый случай в отечественной железнодорожной практике, когда строительство осуществляется на условиях концессии.

 

 


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