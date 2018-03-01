Владимир Ефимов: в минувшем году рост оборота розничной торговли в Москве достиг 4,5 трлн. рублей

За 2017-й год в Москве обороту розничной торговли удалось продемонстрировать убедительный рост до отметки в 4,5 триллиона рублей. Такой информацией поделился возглавляющий московский ДЭПИР Владимир Ефимов, чьи слова приводит агентство «Прайм».

В комментарии к этим данным чиновник заострил внимание на том, что в сравнении с 2016-м годом (за тот же период с января по декабрь), прирост оборота розничной торговли в Москве за 2017-й год составил +5,6%.

Мосгорстат ранее отмечал, что рост в столице торгового оборота продовольственных товаров за 2017-й год составил 6,6%, а непродовольственных товаров - 4,4%. Предприятиям из этого сегмента удалось повысить оборот на 10,6%. Что касается онлайн-торговли, то она и вовсе продемонстрировала прирост на 35,4%.

Владимир Ефимов напомнил, что столица выступает крупнейшим потребительским рынком в нашей стране. Доля розничной торговли в ВВП Москвы превышает 5%.



