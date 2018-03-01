NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Мнения

NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Что ожидает человечество?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

Американские супермаркеты ввели ограничения на продажу оружия Ролик с полетом «Сармата» в Америку оказался фейком Женщины рассказали, какие позы в сексе они ненавидят Фекалии из замерзшего коллектора залили Ленобласть СМИ: США перебросили в Сирию 600 спецназовцев и бронетехнику Не заслужили: В Интернете раскритиковали подарки для олимпийцев Эксперт отозвался о презентованном Путиным вооружении Ученые: Переворот магнитных полюсов произойдет в Южной Африке Из-за проведенных секс-тренингов Насте Рыбке запретили въезд в Таиланд Соцсети: Умерла мать известного рок-барда Вени Д'ркина Названия российского оружия сегодня знает весь мир – Путин В Москве выдвинули Тимати и Фадеева на пост президента РФ
| | Владимир Ефимов: в минувшем году рост оборота розничной торговли в Москве достиг 4,5 трлн. рублей

Владимир Ефимов: в минувшем году рост оборота розничной торговли в Москве достиг 4,5 трлн. рублей

Сегодня, 14:59

За 2017-й год в Москве обороту розничной торговли удалось продемонстрировать убедительный рост до отметки в 4,5 триллиона рублей. Такой информацией поделился возглавляющий московский ДЭПИР Владимир Ефимов, чьи слова приводит агентство «Прайм».

 

В комментарии к этим данным чиновник заострил внимание на том, что в сравнении с 2016-м годом (за тот же период с января по декабрь), прирост оборота розничной торговли в Москве за 2017-й год составил +5,6%.

 

Мосгорстат ранее отмечал, что рост в столице торгового оборота продовольственных товаров за 2017-й год составил 6,6%, а непродовольственных товаров - 4,4%. Предприятиям из этого сегмента удалось повысить оборот на 10,6%. Что касается онлайн-торговли, то она и вовсе продемонстрировала прирост на 35,4%.

Владимир Ефимов напомнил, что столица выступает крупнейшим потребительским рынком в нашей стране. Доля розничной торговли в ВВП Москвы превышает 5%.



Новости по теме
Владимир Ефимов: в столице растет спрос на патенты среди предпринимателей
Владимир Ефимов: в столице растет спрос на патенты среди предпринимателей

Глава столичного ДЭПИР Владимир Ефимов поведал о том, что в главном городе РФ планомерно растет спрос на патенты со стороны представителей предпринимательского

Владимир Ефимов: за период январь-сентябрь число патентов в секторе столичного общепита выросло на 42%
Владимир Ефимов: за период январь-сентябрь число патентов в секторе столичного общепита выросло на 42%

По словам лидера столичного ДЭПИР Владимира Ефимова, в период с января по сентябрь текущего года в Москве было приобретено на 42% больше патентов в сфере

Потребительский рынок Волгоградской области значительно вырос
Потребительский рынок Волгоградской области значительно вырос

Комитет промышленности и торговли Волгоградской области на очередном заседании подвел итоги первых шести месяцев 2016 года касательно состояния ритейла, рынка

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости