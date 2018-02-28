Канцлер Австрии сообщил о поддержке «Северного потока – 2»

Себастиан Курц, как действующий канцлер Австрии, сообщил на недавней конференции о положительном отношении официальной Вены к реализации «Северного потока - 2». В свою очередь, Владимир Путин заявил, что данный проект не может заменить маршрут транзита газа через Украину.

По заявлению канцлера Австрии Себастиана Курца, официальная Вена положительно относится к проекту «Северный поток – 2». Об этом он сообщил на недавней пресс-конференции после встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.Правительство Австрии подчеркивает необходимость проработки всех деталей данного проекта, в том числе и влияние его на другие государства. Между тем, положительное отношение к «Северному потоку – 2», по словам Курца, обусловлено его выгодностью для Германии и Австрии.При этом Владимир Путин по факту прошедшей встречи с канцлером Австрии проинформировал, что данный проект не может быть заменой транзита газа через территорию Украины. Если украинской стороной будут предоставлены экономически обоснованные условия для использования системы транспорта газа, то Россия может продолжать сотрудничать с Украиной.