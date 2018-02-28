Аналитики пророчат рублю серьезные проблемы с приходом весны

Российский рубль в недалеком будущем может столкнуться с серьезными трудностями и упустить контроль над американским долларом. Эксперты отмечают, что «американец» оправился от шока и начинает отвоевывать свои позиции. Несмотря на это, «россиянин» пока стабилен.

Дарья Светозарова

Аналитики считают, что такой позиции на валютном рынке рубль обязан стабильным ценам на нефть, а также длящемуся до сих пор периоду налоговых выплат, в ходе которого экспортеры скупают российскую валюту на внутренних рынках. Однако с приходом весны рубль лишится последнего подспорья и останется наедине с проблемами, которые усугубят его положение уже в первой половине марта. Отмечается, что частично этому виной политика российского Минфина: финансовое ведомство начало скупку американской валюты на внутреннем рынке. Это приводит к излишкам нацвалюты на рынке.Однако пока «американец» переживает не лучшие времена. В последние три года он находится в аутсайдерах. Чтобы рубль сохранил и упрочил свое положение необходимы две вещи: дальнейшее падение доллара и укрепление интереса игроков рынка к активам с рисками. В итоге, если нефть не продолжит дорожать, об укреплении рубля говорить не приходится.