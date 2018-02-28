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| | Ведущий аналитик прогнозирует обвал цен на нефть из-за США

Ведущий аналитик прогнозирует обвал цен на нефть из-за США

Сегодня, 17:49
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предсказывает стремительное снижение стоимости нефти в том случае, если США увеличит ее добычу на своей территории.

Ведущий аналитик прогнозирует обвал цен на нефть из-за США

 

По словам специалиста, Саудовская Аравия и Россия занимают лидирующие позиции по количеству «черного золота». За ними идет США, но если Вашингтон захочет снизить цену нефти, то он без затруднений сделает это. Соединенные Штаты могут увеличить объемы добычи полезного ископаемого и сократить его приобретение в других странах. В итоге страны-поставщики нефти начнут искать другие каналы сбыта.

В этом случае Россия окажется в невыгодном положении. Предложение на рынке нефти увеличится, а спрос в лучшем случае останется прежним. Это приведет к стремительному удешевлению «черного золота». США продают нефть хорошего качества, а приобретают плохого, но благодаря развитым перерабатывающим технологиям американские водители пользуются бензином отличного качества.
Домбровский Сергей
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