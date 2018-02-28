Владимир Ефимов рассказал об уникальности первой офсетной сделки

Первой в истории России стала сделка по долгосрочному контракту, заключенная между правительством Москвы и фармацевтическим концерном «Биокад».
Инвестконтракт дает возможность производителю не беспокоиться о рынке сбыта, а столица получает высокоэффективные препараты, в том числе предназначенные для борьбы с онкологией, с 50% скидкой. Как подчеркнул руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов в интервью радио Business FM, «не только город сэкономит свои деньги, причем немалые, но и все субъекты Российской Федерации».Как сообщает «Новая Губерния», согласно закону, эта цена станет стартовой для всех приобретателей, в соответствии с порядком определения цен для размещения заказов. Таким образом, сообщил министр экономразвития Москвы, этот офсетный контракт можно рассматривать как вложение в экономику всей страны –субъекты, сэкономив на закупках препаратов, смогут перераспределить средства на другие нужды.