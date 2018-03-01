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| | Корпорация Amazon приобрела стартап «умного» звонка за $ 1млрд

Корпорация Amazon приобрела стартап «умного» звонка за $ 1млрд

Сегодня, 05:20
Компания Amazon купила за один миллиард долларов бизнес-проект «умного» дверного звонка фирмы Ring. Сумма сделки долго не разглашалась, однако недавно авторитетное издание, сославшись на информированный источник, назвало цифру.

Корпорация Amazon приобрела стартап «умного» звонка за $ 1млрд

 

«Умный» звонок позволит производить много операций по дому. Этот прибор адаптирован к сети и может следить за безопасностью частного строения и прилегающей территории, готовить пищу и делать уборку в помещении. При этом человеку не нужно находиться непосредственно в доме. Главное, чтобы был интернет и тогда всеми процессами можно управлять со смартфона.

«Умный» звонок – венчурный бизнес-проект портфельной инвестиционной фирмы Grishin Robotics, которая приобрела его шесть лет назад за двадцать миллионов долларов, затем вложила в его развитие еще 260 миллионов. Предложение корпорации Amazon было привлекательным и стартап ушел с молотка.
Сергей Денисов
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