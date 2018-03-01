Корпорация Amazon приобрела стартап «умного» звонка за $ 1млрд

Компания Amazon купила за один миллиард долларов бизнес-проект «умного» дверного звонка фирмы Ring. Сумма сделки долго не разглашалась, однако недавно авторитетное издание, сославшись на информированный источник, назвало цифру.

Сергей Денисов

«Умный» звонок позволит производить много операций по дому. Этот прибор адаптирован к сети и может следить за безопасностью частного строения и прилегающей территории, готовить пищу и делать уборку в помещении. При этом человеку не нужно находиться непосредственно в доме. Главное, чтобы был интернет и тогда всеми процессами можно управлять со смартфона.«Умный» звонок – венчурный бизнес-проект портфельной инвестиционной фирмы Grishin Robotics, которая приобрела его шесть лет назад за двадцать миллионов долларов, затем вложила в его развитие еще 260 миллионов. Предложение корпорации Amazon было привлекательным и стартап ушел с молотка.