Корпорация Amazon приобрела стартап «умного» звонка за $ 1млрд

«Умный» звонок позволит производить много операций по дому. Этот прибор адаптирован к сети и может следить за безопасностью частного строения и прилегающей территории, готовить пищу и делать уборку в помещении. При этом человеку не нужно находиться непосредственно в доме. Главное, чтобы был интернет и тогда всеми процессами можно управлять со смартфона.
«Умный» звонок – венчурный бизнес-проект портфельной инвестиционной фирмы Grishin Robotics, которая приобрела его шесть лет назад за двадцать миллионов долларов, затем вложила в его развитие еще 260 миллионов. Предложение корпорации Amazon было привлекательным и стартап ушел с молотка.