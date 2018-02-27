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| | Сбербанк планирует запустить проект исламского банкинга

Сбербанк планирует запустить проект исламского банкинга

Вчера, 20:34
Сбербанк анализирует перспективность запуска проекта по исламскому банкингу. До конца текущего года соответствующие депозитные нормы ислама могут начать действовать в учреждениях Чечни, Татарстана и Башкирии. Об этом проинформировал зампредседателя руководства ведомства Бехнам Гурбан-заде.

Сбербанк планирует запустить проект исламского банкинга

 

Во время проведения первого Российского экономического форума по нормам ислама выступил зампред руководства «Сбербанка» Бехнам Гурбан-заде. Он сообщил, что ведомство планирует до конца текущего года запустить тест-проект по исламскому банкингу. Нормы ислама по приему вкладов у населения в учреждениях «Сбербанка» могут начать действовать в трех регионах страны – Чечне, Башкирии и Татарстане. Также Бехнам Гурбан-заде сообщил, что ведомство планирует выпуск пластиковых карт в рамках нового проекта.

Напомним, что исламский банкинг предполагает беспроцентные вклады и запрет на выдачу кредитов.
Виктория Озерова
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