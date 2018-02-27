Сбербанк планирует запустить проект исламского банкинга

Сбербанк анализирует перспективность запуска проекта по исламскому банкингу. До конца текущего года соответствующие депозитные нормы ислама могут начать действовать в учреждениях Чечни, Татарстана и Башкирии. Об этом проинформировал зампредседателя руководства ведомства Бехнам Гурбан-заде.

Виктория Озерова

Во время проведения первого Российского экономического форума по нормам ислама выступил зампред руководства «Сбербанка» Бехнам Гурбан-заде. Он сообщил, что ведомство планирует до конца текущего года запустить тест-проект по исламскому банкингу. Нормы ислама по приему вкладов у населения в учреждениях «Сбербанка» могут начать действовать в трех регионах страны – Чечне, Башкирии и Татарстане. Также Бехнам Гурбан-заде сообщил, что ведомство планирует выпуск пластиковых карт в рамках нового проекта.Напомним, что исламский банкинг предполагает беспроцентные вклады и запрет на выдачу кредитов.