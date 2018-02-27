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| | Россияне, китайцы и эстонцы массово покупают недвижимость в Финляндии

Россияне, китайцы и эстонцы массово покупают недвижимость в Финляндии

Вчера, 18:43
Согласно обнародованным данным земельной службы Финляндии, с начала 2017 года россияне заключили 133 договора о приобретении недвижимости в стране на общую сумм свыше 14 млн евро. Также большое количество сделок произошло с эстонцами, китайцами и индийцами.

Россияне, китайцы и эстонцы массово покупают недвижимость в Финляндии

 

Национальная земельная служба Финляндии сообщила имеющиеся данные касательно возросшего числа сделок с иностранцами относительно недвижимости в стране. В течение 2017 года иностранные жители приобрели свыше 5000 объектов недвижимого имущества.

Чаще всего заключают сделки эстонцы, индийцы, китайцы и россияне. Ими приобретаются финские дачи и квартиры. По словам представителей одной из риэлтерских контор, именно граждане из Индии и Китая пытаются добиться наибольшей скидки на покупку недвижимости.

За прошедший год россияне заключили 133 сделки о приобретении недвижимости на территории Финляндии, а общая сумма договоров превысила 14 млн евро. По сравнению с 2016 годом это свидетельствует о сокращении общего числа сделок на 14%, при увеличении стоимости их на 20%.
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