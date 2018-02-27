Китай аннулировал пошлины на импортируемых из США цыплят-бройлеров

Представители министерства коммерции КНР в минувший вторник выступили с объявлением о том, что снимают антисубсидийные и антидемпинговые пошлины на американских белых цыплят бройлерного производства. Говорится в этом на официальном сайте правительственного ведомства.

Николай Офицеров

Соответствующее решение было принято после того, как в минувшем декабре сельхозпроизводители обратились в министерство с прошение о снятии установленных таможенных барьеров, которые касаются импорта данной категории товара из Соединенных Штатов.После проведения дополнительного расследования министерство коммерции пришло к согласию по факту выполнения данной просьбы. На это было получено предварительное согласие таможенного комитета при Государственном совете КНР. Антидемпинговые и антисубсидийные пошлины на американских цыплят-бройлеров были введены Пекином в третьем квартале 2010 года. В августе 2016 года этот запрет был продлен до 2021 года.Соединенные Штаты являются крупнейшим внешнеторговым партнером Китая. Официальная статистика указывает на то, что товарооборот двух государств в 2017 году превысил параметр в 580 миллиардов долларов. Увеличение положительной динамики составило более 12,3 процентов.