Мнения

"Первый случай": Благодаря новому другу Борисова получила полтора миллиона рублей

О способах заработка Даны Борисовой.

От Редактора

"Мордой об асфальт": Волочкова оскорбила восхищенную поклонницу

Подписчики артистки засомневались в ее адекватности.

Сюжеты :

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева задрала ноги Италия переманила состоятельных россиян льготным налоговым режимом Российская молодёжь стремительно набирает вес Помощник потерявшего сознание украинского министра рассказал о его самочувствии Двое мужчин погибли, пытаясь покинуть Нью-Йорк на шасси самолёта Юрий Лоза назвал Лепса бомжом из-за песни с матом Во Франции из-за аномальных холодов замерзли насмерть три человека Дарья Пынзарь поделилась трогательным снимком сыновей В РЖД предлагают упразднить список запрещённых для женщин профессий В небе над Кузбассом пролетел таинственный НЛО Инвесторы массово приобретают акции китайских «королей» и «императоров» США угрожают Турции санкциями за покупку российских ракетных комплексов
| | Китай аннулировал пошлины на импортируемых из США цыплят-бройлеров

Китай аннулировал пошлины на импортируемых из США цыплят-бройлеров

Сегодня, 17:42
Представители министерства коммерции КНР в минувший вторник выступили с объявлением о том, что снимают антисубсидийные и антидемпинговые пошлины на американских белых цыплят бройлерного производства. Говорится в этом на официальном сайте правительственного ведомства.

Китай аннулировал пошлины на импортируемых из США цыплят-бройлеров

 

Соответствующее решение было принято после того, как в минувшем декабре сельхозпроизводители обратились в министерство с прошение о снятии установленных таможенных барьеров, которые касаются импорта данной категории товара из Соединенных Штатов.

После проведения дополнительного расследования министерство коммерции пришло к согласию по факту выполнения данной просьбы. На это было получено предварительное согласие таможенного комитета при Государственном совете КНР. Антидемпинговые и антисубсидийные пошлины на американских цыплят-бройлеров были введены Пекином в третьем квартале 2010 года. В августе 2016 года этот запрет был продлен до 2021 года.

Соединенные Штаты являются крупнейшим внешнеторговым партнером Китая. Официальная статистика указывает на то, что товарооборот двух государств в 2017 году превысил параметр в 580 миллиардов долларов. Увеличение положительной динамики составило более 12,3 процентов.
Николай Офицеров
Новости по теме
Китай ответит на ужесточение торговых мер США
Китай ответит на ужесточение торговых мер США

В Китае заявили, что не намерены бездействовать, немо взирая на то, как американской стороной ужесточаются правила торговых отношений со стороны Соединенных

Украина пересмотрит антидемпинговые пошлины на импорт удобрений из России
Украина пересмотрит антидемпинговые пошлины на импорт удобрений из России

Украина собирается пересмотреть размер антидемпинговых пошлин на импорт некоторых удобрений из России. Об этом проинформировали в пресс-службе украинского

Архангельская птицефабрика из-за пожара бесплатно раздаёт 1,5 млн кур и цыплят
Архангельская птицефабрика из-за пожара бесплатно раздаёт 1,5 млн кур и цыплят

Архангельская птицефабрика из-за пожара бесплатно раздаёт 1,5 млн. кур и цыплят. Ирина Махова, директор Вельской фабрики, обращается ко всем желающим с

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости