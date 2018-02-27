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| | Создателя биткоина подозревают в мошенничестве на $5 млрд

Создателя биткоина подозревают в мошенничестве на $5 млрд

Сегодня, 17:18
Предполагаемого создателя критовалюты биткоин Крейга Райта подозревают в мошенничестве на 5 млрд долларов. Этого человека обвиняют в подделке договора и присвоении 700 тысяч виртуальных монет, принадлежащих его умершему в 2013 году коллеге Дэйву Клейману.

Создателя биткоина подозревают в мошенничестве на $5 млрд

 

В американский суд иск подал брат погибшего предпринимателя Ир Клейман. Сведения об этом распространяет агентство Bloomberg. В 2011 году Райт и Клейман основали организацию, занимающуюся генерацией биткоинов. Для публики товарищи обнародовали псевдоним Сатоши Накамото. Компания совершала свою деятельность на Сейшельских островах, в Великобритании и Сингапуре. На счету этой фирмы находились 1,1 млн биткоинов. 70% принадлежало Клейману, а оставшейся долей криптовалюты владел Райт.

В 2013 году Клейман умер от золотистого стафилококка. Райт присвоил биткоины партнера, подделав документы. По данному делу ведется следствие, долгое время эксперты спорили о личности создателя биткоина Сатоши Накамото. На данный момент не все верят в то, что придумали криптовалюту Клейман и Райт.
Домбровский Сергей
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