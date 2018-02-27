Италия переманила состоятельных россиян льготным налоговым режимом

Усилия итальянских властей, которые хотят всячески привлекать миллионеров из других государств, действительно дают свои первые плоды, о чем рассказали в авторской статье представители Bloomberg, пообщавшись с руководителем канцелярии Министерства экономики и финансов Италии Фабрицио Пагани.
Введение в 2017 году в Италии особого налогового режима для переехавших в страну богачей вызвал повышенный интерес к тому, чтобы на постоянной основе стать ее резидентами. Это желание выразили уже более 150 человек.
«Для первого года это просто прекрасный результат. Мы и не надеялись, что сразу сможем заинтересовать 150 человек», - уверяет Пагани, по словам которого, среди заинтересованных персон имеются люди с состоянием в «сотни миллионов долларов».
«В списке имеются люди, которые проживают в Швейцарии, Великобритании, России, США. Также есть норвежцы, голландцы. Речь, причем, совсем необязательно идет о тех, кто вовлечен в одну сферу с финансистами. К примеру, некоторые из этих людей коллекционеры предметов искусства. Когда я говорю так, то имею в виду очень-очень богатых людей», - утверждает Пагани.