Италия переманила состоятельных россиян льготным налоговым режимом

Представители канцелярии Министерства экономики и финансов республики выступили с заявлением о том, что предложенная богатым иностранцам система фиксированного налога заинтересовала уже более 150 человек, среди которых немало россиян.

Николай Офицеров

Усилия итальянских властей, которые хотят всячески привлекать миллионеров из других государств, действительно дают свои первые плоды, о чем рассказали в авторской статье представители Bloomberg, пообщавшись с руководителем канцелярии Министерства экономики и финансов Италии Фабрицио Пагани.Введение в 2017 году в Италии особого налогового режима для переехавших в страну богачей вызвал повышенный интерес к тому, чтобы на постоянной основе стать ее резидентами. Это желание выразили уже более 150 человек.», - уверяет Пагани, по словам которого, среди заинтересованных персон имеются люди с состоянием в «сотни миллионов долларов».», - утверждает Пагани.