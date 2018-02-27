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| | Италия переманила состоятельных россиян льготным налоговым режимом

Италия переманила состоятельных россиян льготным налоговым режимом

Сегодня, 17:04
Представители канцелярии Министерства экономики и финансов республики выступили с заявлением о том, что предложенная богатым иностранцам система фиксированного налога заинтересовала уже более 150 человек, среди которых немало россиян.

Италия переманила состоятельных россиян льготным налоговым режимом

 

Усилия итальянских властей, которые хотят всячески привлекать миллионеров из других государств, действительно дают свои первые плоды, о чем рассказали в авторской статье представители Bloomberg, пообщавшись с руководителем канцелярии Министерства экономики и финансов Италии Фабрицио Пагани.

Введение в 2017 году в Италии особого налогового режима для переехавших в страну богачей вызвал повышенный интерес к тому, чтобы на постоянной основе стать ее резидентами. Это желание выразили уже более 150 человек.

«Для первого года это просто прекрасный результат. Мы и не надеялись, что сразу сможем заинтересовать 150 человек», - уверяет Пагани, по словам которого, среди заинтересованных персон имеются люди с состоянием в «сотни миллионов долларов».

«В списке имеются люди, которые проживают в Швейцарии, Великобритании, России, США. Также есть норвежцы, голландцы. Речь, причем, совсем необязательно идет о тех, кто вовлечен в одну сферу с финансистами. К примеру, некоторые из этих людей коллекционеры предметов искусства. Когда я говорю так, то имею в виду очень-очень богатых людей», - утверждает Пагани.
Николай Офицеров
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