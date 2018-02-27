Суд отказал ОНЭКСИМу в иске к АО «Открытие холдинг» на 1,4 млрд руб.

ОНЭКСИМ приобрела облигации «Открытие холдинга» на переходных условиях. Финансовая компания «Открытие» в прошлом году изменила правила игры и выпустила дополнительную эмиссию ценных бумаг. Юристы провели решение собрания держателей облигаций о приостановке выплате дивидендов без представителя ОНЭКСИМ. Долги ответчик реструктурирует по утвержденному графику. Однако истец оспаривает законность процедуры реструктуризации и требует расторгнуть договор займа, заключенный с «Открытие холдингом», а также взыскать номинальную стоимость облигаций. Ценные бумаги группа приобрела после санации банка «ФК Открытие», 1 сентября 2017 года.
Принадлежащая Прохорову структура настаивала, что «Открытие холдинг» предоставил недостоверную информацию о своем финансовом состоянии, изменил условия облигационного займа, сократил количество купонных периодов.