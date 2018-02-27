Суд отказал ОНЭКСИМу в иске к АО «Открытие холдинг» на 1,4 млрд руб.

Арбитражный суд российской столицы отказал группе ОНЭКСИМ в иске к АО «Открытие холдинг», в состав которой входил банк «ФК Открытие», на сумму более 1,4 млрд рублей. Информация об этом появилась на сайте суда.

Сергей Денисов

ОНЭКСИМ приобрела облигации «Открытие холдинга» на переходных условиях. Финансовая компания «Открытие» в прошлом году изменила правила игры и выпустила дополнительную эмиссию ценных бумаг. Юристы провели решение собрания держателей облигаций о приостановке выплате дивидендов без представителя ОНЭКСИМ. Долги ответчик реструктурирует по утвержденному графику. Однако истец оспаривает законность процедуры реструктуризации и требует расторгнуть договор займа, заключенный с «Открытие холдингом», а также взыскать номинальную стоимость облигаций. Ценные бумаги группа приобрела после санации банка «ФК Открытие», 1 сентября 2017 года.Принадлежащая Прохорову структура настаивала, что «Открытие холдинг» предоставил недостоверную информацию о своем финансовом состоянии, изменил условия облигационного займа, сократил количество купонных периодов.