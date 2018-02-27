Telegram вернет средства инвесторам в случае краха ICO

Организация, владеющая мессенджером Telegram, обещает восполнить финансовые затраты инвестором в том случае, если произойдет крах ICO. При неудаче новой криптовалюты компания обязуется отдать деньги, вложенные в амбициозный проект.

Домбровский Сергей

По информации западных СМИ, Telegram не гарантирует наличие необходимой суммы для возврата инвесторов. В популярном мессенджере запускают блокчейн-платформу третьего поколения с криптовалютой Gram. Павел Дуров решил создать альтернативную платежную систему, способную совершить настоящую революцию в этой сфере. В проект вложил 10 млн долларов создатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили, 17 млн долларов основатель Qiwi Сергей Солонин.Российский предприниматель не пожалел на реализацию этой программы 300 млн долларов. Примут участие в ICO Telegram акулы бизнеса из Кремниевой долины. Данная платформа может превратиться в крупнейшим местом размещения токенов.