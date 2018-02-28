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| | Comcast за $31 млрд планирует купить Sky

Comcast за $31 млрд планирует купить Sky

Сегодня, 05:40
Представители компании Comcast, занимающейся предоставлением кабельного телевидения, интернета и прочих услуг, сообщили о том, что организация собирается приобрести телевизионную сеть British Sky Broadcasting Group за более чем 30 миллиардов долларов.

Comcast за $31 млрд планирует купить Sky

 

В пресс-релизе корпорации были обнародованы сведения о том, что Comcast планирует выделить на приобретение британской развлекательной компании не более 31 миллиарда долларов. Ранее Sky уже собиралась приобрести медиагруппа под названием 21st Century Fox, чьё предложение было на 16 процентов ниже, чем сумма, предложенная Comcast.

Comcast предлагает 12,5 фунтов стерлингов за каждую акцию британской компании, в то время как два года назад компания Руперта Мердока предлагала за вещательную компанию лишь 18,5 миллиардов фунтов стерлингов. Впоследствии предложение 21st Century Fox было отвергнуто, так как при удовлетворении сделки Руперт Мердок имел бы слишком сильные рычаги давления на общественное мнение.
Александр Вест
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