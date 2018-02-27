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| | Доллар упал до минимума 2015 года

Доллар упал до минимума 2015 года

Сегодня, 13:24
Сегодня на открытии торгов на Московской бирже курс доллара по отношению к российской валюте значительно снизился. Денежная единица упала приблизительно до 55,7 рубля, что соответствует минимуму весны 2015 года. При этом цена за баррель нефти превышает отметку в 67 долларов.

Доллар упал до минимума 2015 года

 

Московская биржа обнародовала данные с открытия торгов. В соответствии с данной информации, около 10:40 мск курс доллара США отыграл минимум к рублю с весны 2015 года и упал до отметки в 55,64. Евро в это же время незначительно поднялся: теперь курс денежной единицы составляет 68,61 рубля, что на четыре копейки больше чем ранее. При этом стоимость нефти незначительно снизилась – до 67,27 долларов за баррель. Уточняется, что индекс Мосбиржи вырос на две десятых процента с момента закрытия предыдущих торгов, а индекс РТС – на полпроцента.

Напомним, что в апреле 2015 года курс доллара составлял 55,55 рублей.
Виктория Озерова
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