Правительство перечислит регионам 20 млрд рублей на досрочное повышение МРОТа

16 февраля Государственная Дума РФ приняла закон об увеличении наименьшего размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума с 1 мая этого года. 27 февраля Совет Федерации обсудит данную инициативу, предложенную главой государства Владимиром Путиным. Ранее предполагалось сравнять прожиточный минимум и МРОТ с 1 января 2019 года. По рекомендации Путина, депутаты решили ускорить этот процесс.
В начале мая МРОТ составит 11,163 тысяч рублей. Путин неоднократно рекомендовал правительству РФ повлиять на развитие экономики державы и улучшить материальное положение людей. Сейчас в России завершился спад и начался постепенный выход финансовой сферы из кризиса. Путин настаивает на необходимости убыстрения повышения МРОТа, поскольку граждане ожидают дальнейших улучшений.