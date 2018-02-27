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| | Правительство перечислит регионам 20 млрд рублей на досрочное повышение МРОТа

Правительство перечислит регионам 20 млрд рублей на досрочное повышение МРОТа

Сегодня, 13:18
Правительство России обязуется перечислить регионам страны 20 млрд рублей на ускоренное повышение МРОТа. Всего субъектам федерации нужно 31,8 млрд на эти цели, львиную долю затрат берет на себя Кабинет Министров.

Правительство перечислит регионам 20 млрд рублей на досрочное повышение МРОТа

 

16 февраля Государственная Дума РФ приняла закон об увеличении наименьшего размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума с 1 мая этого года. 27 февраля Совет Федерации обсудит данную инициативу, предложенную главой государства Владимиром Путиным. Ранее предполагалось сравнять прожиточный минимум и МРОТ с 1 января 2019 года. По рекомендации Путина, депутаты решили ускорить этот процесс.

В начале мая МРОТ составит 11,163 тысяч рублей. Путин неоднократно рекомендовал правительству РФ повлиять на развитие экономики державы и улучшить материальное положение людей. Сейчас в России завершился спад и начался постепенный выход финансовой сферы из кризиса. Путин настаивает на необходимости убыстрения повышения МРОТа, поскольку граждане ожидают дальнейших улучшений.
Домбровский Сергей
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