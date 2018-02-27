Инвесторы массово приобретают акции китайских «королей» и «императоров»

Согласно действующим нормам, введенным после смерти Мао Цзэдуна, гражданин может занимать пост председателя Китая не более двух пятилеток. Затем руководителя обязаны переизбрать, и новый кандидат должен вступить в должность. Сейчас депутаты хотят отменить данные ограничения, и действующий глава Китая может остаться на своем месте дольше, чем до 2023 года. В связи с предлагаемыми изменениями, акции компаний, у которых в названиях есть слово «император» или «король» резко выросли в цене.
Стоимость ценных бумаг Shenzhen Emperor Technology увечилась на девять процентов. Это рекордный показатель для данной организации. На фоне предстоящих изменений законодательства укрепилась и национальная валюта Китая – юань. Сейчас выросла в цене даже клиринговая компания Shanghai Emperor of Clearing Hi-Tech Co более чем на два с половиной процента. Хотя для подобных предприятий присуще увеличение до одного пункта.