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| | Инвесторы массово приобретают акции китайских «королей» и «императоров»

Инвесторы массово приобретают акции китайских «королей» и «императоров»

Сегодня, 12:43
Инвесторы массово приобретают ценные бумаги компаний, у которых в названии присутствует слово «король» или «император». Это происходит из-за предложения изменить законодательство и позволить в КНР одному человеку возглавлять страну более двух сроков подряд.

Инвесторы массово приобретают акции китайских «королей» и «императоров»

 

Согласно действующим нормам, введенным после смерти Мао Цзэдуна, гражданин может занимать пост председателя Китая не более двух пятилеток. Затем руководителя обязаны переизбрать, и новый кандидат должен вступить в должность. Сейчас депутаты хотят отменить данные ограничения, и действующий глава Китая может остаться на своем месте дольше, чем до 2023 года. В связи с предлагаемыми изменениями, акции компаний, у которых в названиях есть слово «император» или «король» резко выросли в цене.

Стоимость ценных бумаг Shenzhen Emperor Technology увечилась на девять процентов. Это рекордный показатель для данной организации. На фоне предстоящих изменений законодательства укрепилась и национальная валюта Китая – юань. Сейчас выросла в цене даже клиринговая компания Shanghai Emperor of Clearing Hi-Tech Co более чем на два с половиной процента. Хотя для подобных предприятий присуще увеличение до одного пункта.
Домбровский Сергей
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