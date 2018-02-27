Инвесторы массово приобретают акции китайских «королей» и «императоров»

Инвесторы массово приобретают ценные бумаги компаний, у которых в названии присутствует слово «король» или «император». Это происходит из-за предложения изменить законодательство и позволить в КНР одному человеку возглавлять страну более двух сроков подряд.

Домбровский Сергей

Согласно действующим нормам, введенным после смерти Мао Цзэдуна, гражданин может занимать пост председателя Китая не более двух пятилеток. Затем руководителя обязаны переизбрать, и новый кандидат должен вступить в должность. Сейчас депутаты хотят отменить данные ограничения, и действующий глава Китая может остаться на своем месте дольше, чем до 2023 года. В связи с предлагаемыми изменениями, акции компаний, у которых в названиях есть слово «император» или «король» резко выросли в цене.Стоимость ценных бумаг Shenzhen Emperor Technology увечилась на девять процентов. Это рекордный показатель для данной организации. На фоне предстоящих изменений законодательства укрепилась и национальная валюта Китая – юань. Сейчас выросла в цене даже клиринговая компания Shanghai Emperor of Clearing Hi-Tech Co более чем на два с половиной процента. Хотя для подобных предприятий присуще увеличение до одного пункта.