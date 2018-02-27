Владимир Ефимов: рейтинг Financial Times FDi Intelligence подтвердил статус Москвы, как лучшего города для инвестиций

Экспертами компании Financial TimesFDi Intelligence представлен рейтинг так называемых «городов будущего». Оценка таким городам выставлялась с учетом перспектив их развития на краткосрочную перспективу (два года). В результате, заслуженного почета в топе удостоилась Москва. В частности, ее признали самым перспективным городом Восточной Европы с точки зрения инвесторского интереса. К то же время в целом по привлекательности среди европейских городов столица РФ разместилась на высоком шестом месте. Об этом написал новостной портал «Лента.ру».

Своим мнением касательно результатов рейтинга поделился глава Правительства Москвы, руководитель столичного ДЭПИР Владимир Ефимов. Он не выразил никакого удивления относительно такого признания статуса Москвы, ведь она уже давно утвердилась в ранге одного из ведущих городов мира с точки зрения инвестиционной привлекательности. Этому способствует целый ряд факторов: от простых правил ведения бизнеса до планомерно растущего спроса со стороны потребительской аудитории.



