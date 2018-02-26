Расширены санкции США по отношению к Ливии

Запреты коснулись двадцати четырёх компаний, шести физических лиц и семи морских судов. Под санкции попал бывший футболист с Мальты Даррен Дебоно.
Министерство финансов пытается предотвратить поставку нефти незаконным способом, для этого предпринимаются ограничения, чтобы полезные ископаемые Земли не использовались в собственных целях. В данный момент, вывоз контрабандных нефтепродуктов нарушают суверенитет Ливии, что приводит к росту чёрного рынка и нестабильного финансового положения в регионе.