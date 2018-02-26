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| | Расширены санкции США по отношению к Ливии

Расширены санкции США по отношению к Ливии

Вчера, 22:12
Соединённые Штаты Америки объявили о подъёме санкций по отношению к Ливии за незаконную контрабанду нефти. Запреты будут относиться к тем компаниям и фирмам, которые позволяли себе транспортировку энергетического ресурса из Ливии в Европу.

Расширены санкции США по отношению к Ливии

 

Запреты коснулись двадцати четырёх компаний, шести физических лиц и семи морских судов. Под санкции попал бывший футболист с Мальты Даррен Дебоно.

Министерство финансов пытается предотвратить поставку нефти незаконным способом, для этого предпринимаются ограничения, чтобы полезные ископаемые Земли не использовались в собственных целях. В данный момент, вывоз контрабандных нефтепродуктов нарушают суверенитет Ливии, что приводит к росту чёрного рынка и нестабильного финансового положения в регионе.
Дарья Дмитриева
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