Соединённые Штаты Америки объявили о подъёме санкций по отношению к Ливии за незаконную контрабанду нефти. Запреты будут относиться к тем компаниям и фирмам, которые позволяли себе транспортировку энергетического ресурса из Ливии в Европу.

Дарья Дмитриева

Запреты коснулись двадцати четырёх компаний, шести физических лиц и семи морских судов. Под санкции попал бывший футболист с Мальты Даррен Дебоно.Министерство финансов пытается предотвратить поставку нефти незаконным способом, для этого предпринимаются ограничения, чтобы полезные ископаемые Земли не использовались в собственных целях. В данный момент, вывоз контрабандных нефтепродуктов нарушают суверенитет Ливии, что приводит к росту чёрного рынка и нестабильного финансового положения в регионе.