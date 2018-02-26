«Мегафон» завладел всеми акциями «Евросети»

Мобильный оператор «Мегафон» приобрел у «Вымпелкома» 50% ценных бумаг «Евросети» и стал единым владельцем этой организации. Данную информацию сообщают руководители этих организаций.

Домбровский Сергей

Отныне паевое общество «Мегафон» обладает 100% акций «Евросети». Ритейлер договорился с менеджментом «Вымпелкома» о разделении «Евросети» еще в прошлом году. «Мегафон» является обладателем широкой монобрендовой сети. Возможна слияние этого оператора со «Связным». На данный момент такое сотрудничество рассматривается в качестве одного из вариантов развития бизнеса. Глава «Евросети» Александр Малис заявил об исполнении организацией всех взятых на себя обязательств.Летом прошлого года руководитель финансового отдела «Мегафона» Геворк Вермишян говорил о возможном сотрудничестве со «Связным» после разделения «Евросети». Все вопросы с изменением собственника ритейлера решили минувшим летом.