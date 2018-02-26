Месть за допинг: США подозревает Россию в кибератаке на Олимпиаду 2018

Мнения

Месть за допинг: США подозревает Россию в кибератаке на Олимпиаду 2018

Возможна еще одна кибератака в день закрытия Олимпиады.

Китай сравнили с Северной Кореей: В мире появился ещё один диктатор?

От Редактора

Китай сравнили с Северной Кореей: В мире появился ещё один диктатор?

Станет ли Поднебесная «новой Северной Кореей»?

Сюжеты :

MWC 18: Компания сотовой связи Telefonica выпустила свой голосовой помощник Максим Галкин готов провести премию «Муз-ТВ» с Собчак В Москве обсудят проблемы «детей-бабочек» Ксения Бородина ведет «спартанский» образ жизни Любовник Волочковой оказался скромным сотрудником спа-салона В Сети орудует вирус-вымогатель массового поражения В Канаде в результате массового ДТП пострадали 40 человек Google Earth: Обнаружена загадочная полоса вокруг Земли ЛДПР будет добиваться отмены закона «О дружбе с Украиной» Певица Анастасия Стоцкая попала в базу данных «Миротворца» В метро Москвы беременным девушкам начнут раздавать особые значки «Чуть не умер»: Актер Кевин Смит госпитализирован с сердечным приступом
| | «Мегафон» завладел всеми акциями «Евросети»

«Мегафон» завладел всеми акциями «Евросети»

Вчера, 21:32
Мобильный оператор «Мегафон» приобрел у «Вымпелкома» 50% ценных бумаг «Евросети» и стал единым владельцем этой организации. Данную информацию сообщают руководители этих организаций.

«Мегафон» завладел всеми акциями «Евросети»

 

Отныне паевое общество «Мегафон» обладает 100% акций «Евросети». Ритейлер договорился с менеджментом «Вымпелкома» о разделении «Евросети» еще в прошлом году. «Мегафон» является обладателем широкой монобрендовой сети. Возможна слияние этого оператора со «Связным». На данный момент такое сотрудничество рассматривается в качестве одного из вариантов развития бизнеса. Глава «Евросети» Александр Малис заявил об исполнении организацией всех взятых на себя обязательств.

Летом прошлого года руководитель финансового отдела «Мегафона» Геворк Вермишян говорил о возможном сотрудничестве со «Связным» после разделения «Евросети». Все вопросы с изменением собственника ритейлера решили минувшим летом.
Домбровский Сергей
Новости по теме
«Мегафон» обратился в ФАС с ходатайством о выкупе половины акций «Евросети»
«Мегафон» обратился в ФАС с ходатайством о выкупе половины акций «Евросети»

«Мегафон» обратился в ФАС с ходатайством о выкупе половины акций «Евросети». Сейчас они находятся в собственности компании «Вымпелком» . По поводу суммы

«Мегафон» приобретает 50% «Евросети» у «Вымпелкома»
«Мегафон» приобретает 50% «Евросети» у «Вымпелкома»

«Мегафон» приобретает 50% «Евросети» у «Вымпелкома». Информацию об этом распространяют российские СМИ, ссылаясь на сведения руководителей предприятий. Таким

"Вымпелком" отдаст "Евросеть" компании "Мегафон"

Российская телекоммуникационная компания "Вымпелком" отдаст ритейлер "Евросеть" своему конкуренту на рынке мобильной связи организации "Мегафон". Сумма

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости