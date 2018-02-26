Минтруд рассматривает вопрос повышения пособия по безработице

Людям не хватает существующей сумы помощи по безработице, поэтому они не считают нужным регистрироваться в службе занятости. Так как сбор документов занимает больше средств и времени, чем получение их.
На данный момент сума пособия в России составляет от 850 до 4900 рублей. Самая большая выплата составляет чуть больше половины минимальной сумы заработной платы.
Минтруд сообщает, что на данный момент закон находится на рассмотрении и дорабатывается соответствующими органами. После чего граждане РФ будут получать больше, что будет способствовать подаче документов и признания неработоспособности.