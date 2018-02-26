Месть за допинг: США подозревает Россию в кибератаке на Олимпиаду 2018

Мнения

Месть за допинг: США подозревает Россию в кибератаке на Олимпиаду 2018

Возможна еще одна кибератака в день закрытия Олимпиады.

Китай сравнили с Северной Кореей: В мире появился ещё один диктатор?

От Редактора

Китай сравнили с Северной Кореей: В мире появился ещё один диктатор?

Станет ли Поднебесная «новой Северной Кореей»?

Сюжеты :

MWC 18: Компания сотовой связи Telefonica выпустила свой голосовой помощник Максим Галкин готов провести премию «Муз-ТВ» с Собчак В Москве обсудят проблемы «детей-бабочек» Ксения Бородина ведет «спартанский» образ жизни Любовник Волочковой оказался скромным сотрудником спа-салона В Сети орудует вирус-вымогатель массового поражения В Канаде в результате массового ДТП пострадали 40 человек Google Earth: Обнаружена загадочная полоса вокруг Земли ЛДПР будет добиваться отмены закона «О дружбе с Украиной» Певица Анастасия Стоцкая попала в базу данных «Миротворца» В метро Москвы беременным девушкам начнут раздавать особые значки «Чуть не умер»: Актер Кевин Смит госпитализирован с сердечным приступом
| | Минтруд рассматривает вопрос повышения пособия по безработице

Минтруд рассматривает вопрос повышения пособия по безработице

Вчера, 20:45
Министерство труда и социальной защиты рассматривают законопроект по начислению пособий безработным в большей суме, чем на данный момент. Об этом говорила глава Счётной комиссии Татьяна Голикова.

Минтруд рассматривает вопрос повышения пособия по безработице

 

Людям не хватает существующей сумы помощи по безработице, поэтому они не считают нужным регистрироваться в службе занятости. Так как сбор документов занимает больше средств и времени, чем получение их.

На данный момент сума пособия в России составляет от 850 до 4900 рублей. Самая большая выплата составляет чуть больше половины минимальной сумы заработной платы.

Минтруд сообщает, что на данный момент закон находится на рассмотрении и дорабатывается соответствующими органами. После чего граждане РФ будут получать больше, что будет способствовать подаче документов и признания неработоспособности.
Дарья Дмитриева
Новости по теме
Минтруд РФ предложил оставить размер пособия по безработице прежним
Минтруд РФ предложил оставить размер пособия по безработице прежним

Минтруд РФ предложил никак не менять величину пособия по безработице в 2017 году. Сейчас на рассмотрении находится соответствующий проект постановления.

Минтруд РФ предлагает вдвое увеличить пособие по безработице
Минтруд РФ предлагает вдвое увеличить пособие по безработице

Минтруд РФ предлагает вдвое увеличить пособие по безработице, но это нововведение приведет к значительному ужесточению правил его получения. Данный

Минтруд предлагает повысить пособия по безработице
Минтруд предлагает повысить пособия по безработице

Минтруд РФ предлагает повысить пособия по безработице. Об этом сообщили представители ведомства.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости