Минтруд рассматривает вопрос повышения пособия по безработице

Министерство труда и социальной защиты рассматривают законопроект по начислению пособий безработным в большей суме, чем на данный момент. Об этом говорила глава Счётной комиссии Татьяна Голикова.

Дарья Дмитриева

Людям не хватает существующей сумы помощи по безработице, поэтому они не считают нужным регистрироваться в службе занятости. Так как сбор документов занимает больше средств и времени, чем получение их.На данный момент сума пособия в России составляет от 850 до 4900 рублей. Самая большая выплата составляет чуть больше половины минимальной сумы заработной платы.Минтруд сообщает, что на данный момент закон находится на рассмотрении и дорабатывается соответствующими органами. После чего граждане РФ будут получать больше, что будет способствовать подаче документов и признания неработоспособности.