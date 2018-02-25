Прибыль «Альфа-банка» увеличилась в 1,5 раза

Группа «Альфа-Банк» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2017 год заработала в 1,5 раза больше. Прибыль составляет 798 миллионов долларов в 2017 году, а в 2016 была всего 527 миллионов.

Как сообщает Алексей Чухлов, главный финансовый директор «Альфа-Банка», планируется увеличить кредитование в пределах 30-40%. Известно, что «Альфа-банк» находиться на третий позиции среди всех банков России. Главный финансовый директор учреждения заявил, что «Альфа-Банк» стремиться подняться на одну ступень вверх.Ставку руководство «Альфа-Банка» делают на ипотечное кредитование, несмотря на то, что банк не является ипотечным. Изменить сложившуюся ситуацию поможет уменьшение ставки на 10%. Чухлов считает, что снижение ставки привлечет большое количество клиентов.Учреждение насчитывает до пятисот тысяч юридических лиц, до 15 миллионов физлиц. Существует 762 отделений на территории России и других странах.