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| | Прибыль «Альфа-банка» увеличилась в 1,5 раза

Прибыль «Альфа-банка» увеличилась в 1,5 раза

Вчера, 20:29
Группа «Альфа-Банк» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2017 год заработала в 1,5 раза больше. Прибыль составляет 798 миллионов долларов в 2017 году, а в 2016 была всего 527 миллионов.

Прибыль «Альфа-банка» увеличилась в 1,5 раза

 

Как сообщает Алексей Чухлов, главный финансовый директор «Альфа-Банка», планируется увеличить кредитование в пределах 30-40%. Известно, что «Альфа-банк» находиться на третий позиции среди всех банков России. Главный финансовый директор учреждения заявил, что «Альфа-Банк» стремиться подняться на одну ступень вверх.

Ставку руководство «Альфа-Банка» делают на ипотечное кредитование, несмотря на то, что банк не является ипотечным. Изменить сложившуюся ситуацию поможет уменьшение ставки на 10%. Чухлов считает, что снижение ставки привлечет большое количество клиентов.

Учреждение насчитывает до пятисот тысяч юридических лиц, до 15 миллионов физлиц. Существует 762 отделений на территории России и других странах.
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