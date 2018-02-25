Русские туристы начали экономить на курортах в Финляндии

Современные туристы стали более экономнее, на отдыхах в Финляндии, чем их предшественники 1990 годов, которые носили свои деньги и тратили их целыми пачками.

Пелагея Лебединская

Финляндцы вспоминают с огорчением в голосе прошлые времена. С 1990 и до 2000 годов русские туристы очень были щедрыми . Во время отдыха на горнолыжных курортах, они покупали целые коттеджи и снегоходы, вместо того что бы их арендовать. Оставляли щедрые чаевые в ресторанах, за которые официант мог себе купить квартиру. Делали дорогие покупки. Заказывали частные самолеты. Однажды был случай, когда туристы на время отдыха арендовали себе кошку и заплатили щедрую сумму.В настоящее время русские туристы очень отличаются. Они во время отдыха редко ходят по ресторанам, предпочитают готовить еду сами, не заказывают себе самолетов, и не покупают коттеджи.