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| | В Судане увеличат объем добычи золота до 120 тонн

В Судане увеличат объем добычи золота до 120 тонн

Сегодня, 16:49
Власти Судана собираются расширить уровень добычи золота до 120 тонн в этом году. Об этом рассказали в правительстве африканского государства.

В Судане увеличат объем добычи золота до 120 тонн

 

По словам министра минеральных ресурсов Судана Хашема Салема,в прошлом году стране удалось добиться выработки драгоценного металла объемом 107 тонн. В нынешнем году предполагается, что производство возрастет до 120 тонн. Исходя из этого можно отметить, что прогнозируемый рост может составить 12%.

Министр также подчеркнул, что увеличение производства золота положительно сказывается как на резервах Центробанка Судана, так и на всей экономике. К примеру, из-за роста добычи ресурсов улучшились экономические возможности населения в провинциях Северная, Нил и Красное море.

При этом в Судане имеются и проблемы с контрабандой золота. Власти для решения проблемы создали план по предотвращению незаконного вывоза металла за пределы государства. Правительство усилит контроль за работой на месторождениях и пунктами, где сбывают золото.
Никита Готский
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