Глава Минэкономики России заявил о росте кредитного рейтинга страны

По словам Орешкина, экономическую повестку необходимо нацелить на этот фактор. По данным экономического ведомства, все это даст возможность спустя несколько лет России попасть в категорию «А» инвестиционного рейтинга. Орешкин считает, что сделать это довольно сложно, но государство должно стремиться к этому.
Ранее международные специалисты повысили рейтинг РФ до уровня BBB- со стабильным прогнозом со степенью BB+. Орешкин заявлял, что такой поворот окажет помощь в привлечении иностранного капитала в отечественную экономику и увеличит экономические возможности российского государства.
Немного ранее Орешкин сообщал о 2% росте экономики РФ в январе. Президент страны Владимир Путин констатировал рост ВВП в 2017 году на 1,7%.