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| | Глава Минэкономики России заявил о росте кредитного рейтинга страны

Глава Минэкономики России заявил о росте кредитного рейтинга страны

Сегодня, 16:11
Российский кредитный рейтинг может подняться в скором времени до категории «А». Об этом заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.

Глава Минэкономики России заявил о росте кредитного рейтинга страны

 

По словам Орешкина, экономическую повестку необходимо нацелить на этот фактор. По данным экономического ведомства, все это даст возможность спустя несколько лет России попасть в категорию «А» инвестиционного рейтинга. Орешкин считает, что сделать это довольно сложно, но государство должно стремиться к этому.

Ранее международные специалисты повысили рейтинг РФ до уровня BBB- со стабильным прогнозом со степенью BB+. Орешкин заявлял, что такой поворот окажет помощь в привлечении иностранного капитала в отечественную экономику и увеличит экономические возможности российского государства.

Немного ранее Орешкин сообщал о 2% росте экономики РФ в январе. Президент страны Владимир Путин констатировал рост ВВП в 2017 году на 1,7%.
Никита Готский
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