Глава Минэкономики России заявил о росте кредитного рейтинга страны

Российский кредитный рейтинг может подняться в скором времени до категории «А». Об этом заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.

Никита Готский

По словам Орешкина, экономическую повестку необходимо нацелить на этот фактор. По данным экономического ведомства, все это даст возможность спустя несколько лет России попасть в категорию «А» инвестиционного рейтинга. Орешкин считает, что сделать это довольно сложно, но государство должно стремиться к этому.Ранее международные специалисты повысили рейтинг РФ до уровня BBB- со стабильным прогнозом со степенью BB+. Орешкин заявлял, что такой поворот окажет помощь в привлечении иностранного капитала в отечественную экономику и увеличит экономические возможности российского государства.Немного ранее Орешкин сообщал о 2% росте экономики РФ в январе. Президент страны Владимир Путин констатировал рост ВВП в 2017 году на 1,7%.