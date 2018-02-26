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| | Долг жителей Новосибирской области достиг 266 миллиардов рублей

Долг жителей Новосибирской области достиг 266 миллиардов рублей

Сегодня, 05:20
Жители Новосибирской области в 2018 году продолжают брать кредиты. Если в прошлом году общая сумма кредитных обязательств новосибирцев составила 190 миллиардов рублей, то по состоянию на 1 января текущего года данный показатель увеличился до 266 миллиардов. Сведениями поделился Банк России.

Долг жителей Новосибирской области достиг 266 миллиардов рублей

 

Журналисты решили выяснить, сколько денег занимают у банка жители региона, на какие цели планируют их потратить, и почему именно сейчас они решились/не решились брать заем. По данным Объединенного кредитного бюро Новосибирская область вошла в перечень регионов, где регистрируют наивысшие в РФ темпы роста объемов займов. Объем кредитов увеличился на 42%, а их количество возросло на 16%. В 2016 году новосибирцы заняли у банков 144 миллиарда рублей, а в 2017 году на 46 миллиардов больше.

Отмечается, что такой спрос на кредиты в регионе наблюдался только в 2013. В сумму займов включили и долги по ипотеке. Отмечается, что 7,5% займов сибиряки просрочили уже на 20 дней.
Дарья Светозарова
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