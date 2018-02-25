«Газпром» бьет рекорды по поставке газа в Европу

Российская компания «Газпром» снова установила рекорд по поставке газа в дальние страны. Ныне этот показатель составил 652,8 миллионов кубометров.

Никита Готский

Как сообщается, «Газпром» смог поставить своим клиентам на 7,1 миллионов кубических метров больше, нежели 22 февраля, когда удалось зарегистрировать прежний рекорд. Таким образом, российская фирма третий раз за минувшие три дня обновляет собственные достижения.Прежде руководители «Газпрома» сообщали, что страны европейского континента могут столкнуться с нехваткой «голубого топлива» и увеличением стоимости на него. Шефы корпорации заявили, что Европа абсолютно полостью просчиталась, тогда подумала, что ей не нужно большого объема дополнительного ресурса, а если понадобиться, то его можно заполучить вне РФ.