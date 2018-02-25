Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Мнения

Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Российский шоу-бизнес «За!» отечественный спорт.

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

От Редактора

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

Как давно пришельцы на Земле?

Сюжеты :

Поклонники взбудоражены пропажей памятника Владиславу Галкину «Порно-Рыбка» хочет устроить групповой секс с российскими хоккеистами Пластический хирург рассказал, сколько стоит превратиться в Ольгу Бузову Фанат сборной России по хоккею отобрал у канадцев флаг на Олимпиаде КНДР сравнила санкции США с «актом войны» Британские инженеры предлагают «запитывать» поезда солнечной энергией Комик ТНТ пожелал смерти зрительнице, у которой умер отец Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке брюшного тифа в Пакистане Российские хоккеисты отметили победу шампанским и матерными песнями «Ленинграда» Vodafone Украина создал сервис для проверки совместимости SIM-карты с 4G В Сети фанаты ликуют после победы России над Германией на Олимпиаде Детские зимние Олимпийские игры: В Сети набирает популярность новый ролик
| | «Газпром» бьет рекорды по поставке газа в Европу

«Газпром» бьет рекорды по поставке газа в Европу

Сегодня, 14:43
Российская компания «Газпром» снова установила рекорд по поставке газа в дальние страны. Ныне этот показатель составил 652,8 миллионов кубометров.

«Газпром» бьет рекорды по поставке газа в Европу

 

Как сообщается, «Газпром» смог поставить своим клиентам на 7,1 миллионов кубических метров больше, нежели 22 февраля, когда удалось зарегистрировать прежний рекорд. Таким образом, российская фирма третий раз за минувшие три дня обновляет собственные достижения.

Прежде руководители «Газпрома» сообщали, что страны европейского континента могут столкнуться с нехваткой «голубого топлива» и увеличением стоимости на него. Шефы корпорации заявили, что Европа абсолютно полостью просчиталась, тогда подумала, что ей не нужно большого объема дополнительного ресурса, а если понадобиться, то его можно заполучить вне РФ.
Никита Готский
Новости по теме
«Газпром» обновил суточный рекорд по поставке газа в Европу
«Газпром» обновил суточный рекорд по поставке газа в Европу

«Газпром» 26 января поставил в страны дальнего зарубежья 635,6 млн кубометров газа, тем самым обновив предыдущий суточный рекорд. Это следует из январского

"Газпром" установил новый рекорд по отправке газа за границу

В минувший четверг «Газпром» установил новый суточный рекорд поставки газа в Европу. Объемы поставленного топлива составили 614,6 млн кубометров.

«Газпром» установил суточный рекорд по поставкам газа
«Газпром» установил суточный рекорд по поставкам газа

21 октября «Газпром» установил суточный рекорд по поставкам газа в Европу, направив 590 млн кубометров. Об этом сообщил гендиректор ПАО «Газпром» Алесей Миллер.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости