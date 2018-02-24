Россия вышла в лидеры по денежным переводам на Украину в 2017 году

Россия стала главным поставщиком денег на Украину. В 2017 году Нацбанк Украины зарегистрировал переводов на сумму в 516 миллионов долларов.

Дарья Светозарова

Об этом рассказали спецпредставителям СМИ. Россия заняла первое место по сумме переведенных на Украину денег. Второе место заняли Соединенные Штаты. Американцы общими усилиями проспонсировали украинцев на 370 миллионов долларов. Третье и четвертое место поделили Израиль и Италия. Пятерку главных «спонсоров» замыкает Польша. Всего в прошлом году на Украины было переведено 2,37 миллиардов долларов. Однако специалисты утверждают, что транш уменьшился по сравнению с прошлыми годами на 4,5%, хоть Украина и получала из-за рубежа материальную помощь и сама ее предоставляла. Переводы из Украины осуществлялись в Грузию, Узбекистан, Россию, Китай, Азербайджан и ряд других.Эксперты пояснили такое низкое место Польши тем, что большинство полученных там средств украинские труженики везут на родину сами, не доверяя почте и интернету. Посредством электронным переводов их семьи получили всего 106 миллионов долларов.